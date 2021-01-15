Deniz dolgusu üzerine inşa edilen Karadeniz Sahil Yolu'nda çatlaklar oluşmaya başladı!
Samsun’dan Artvin’in Sarp Sınır Kapısı’na kadar uzanan, 542 kilometrelik Karadeniz Sahil Yolu'nda çatlaklar oluşmaya başladı.
15 Ocak 2021 08:48
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Deniz dolgusu üzerine inşa edilen yolun Trabzon, Rize ve Artvin geçişlerinde görülen çatlaklardan yağmur suyunun sızarak, yolun alt katmanlarına zarar vermemesi için karayolları ekipleri çalışma başlattı.
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Çatlakları tespit eden ekipler, özel zift enjekte ederek, boşlukları doldurmaya çalışıyor. Trabzon ve Rize geçişinde çatlaklara karşı önlem alındı
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Çatlak onarımı ile geçici tedbir uygulanan yolda ömrü tamamlanan 5 santimetrelik üst asfalt kaplamanın ilerleyen dönemlerde sökülerek, yeniden dökülmesinin planlandığı öğrenildi.
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Rize İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Murat Yazıcı, Karadeniz Sahil Yolu'nda çatlaklar oluştuğunu belirterek bu çatlaklara ziftle müdahalenin araç ulaşımı için tehlike oluşturduğunu söyledi
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Sorunun kökten çözümü için çatlayan tabakanın tamamen temizlenmesi gerektiğini anlatan Yazıcı, "Siz çatlayan her noktaya zift dökmeye başlarsanız hiçbir mühendislik kuralına uymadığı gibi trafik ve can güvenliği kurallarına da aykırı bir durum oluşmuş olur" ifadelerini kullandı.
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Deniz dolgusu üzerine inşa edilen Karadeniz Sahil Yolu'nda çatlaklar oluşmaya başladı!
78
Deniz dolgusu üzerine inşa edilen Karadeniz Sahil Yolu'nda çatlaklar oluşmaya başladı!
88
Deniz dolgusu üzerine inşa edilen Karadeniz Sahil Yolu'nda çatlaklar oluşmaya başladı!