Deniz altından toplananları sanata dönüştürdü

Muğla'nın Datça İlçesi'nde 72 yaşındaki ressam Nedim Celkan, deniz canlılarının kalıntılarını kullanarak yaptığı tablo ve heykellerden oluşan 88'inci kişisel sergisini açtı.
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Balıktan ahtapota, deniz kabuklarından su yosunlarına kadar pek çok deniz canlısını tablo ve heykellerin ana malzemesi olarak kullanan Celkan, eserleriyle sanatseverlerin beğenisini topladı.
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Dil balığının desenli sırt derisi ile bulut, deniz kestaneleri ile savaş arabalarının tekerleklerini hazırlayan Celkan, yengeç ve pavuryaları atlara, su yosunlarını ise savaşçıların saçlarına dönüşüyor.
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Denize ve deniz altına tutkuyla bağlı olduğunu belirten Celkan şöyle dedi,
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Datça Belediyesi Liman Sanat Galerisi'nde, 10 Temmuz tarihine kadar açık kalacak olan sergide, sanatçının minik tablo ve hediyelik süs eşyaları dahil olmak üzere, 150 adet tablo ve heykeli yer alıyor.