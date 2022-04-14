Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çifti: Düğünümüz 2 gün sürebilir
14 Nisan 2022 14:55
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Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çifti, düğün törenlerinin 4 gün süreceği yönünde çıkan haberlere yanıt verdi.
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HaberTürk’ten Tolga Aslan’ın haberine göre, yeni başlayacağı dizisinin sete çıktığını söyleyen Özdemir, "Fazla konuşamıyorum. Vallahi yasak." ifadelerini kullandı.
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Albüm hazırlıklarının devam ettiğini ifade eden Koç, "Havaların düzelmesi şart, baharı bekliyoruz. Çünkü çok neşeli şarkılar olacak." diye konuştu.
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İkili, "Dört gün değil ama iki gün olabilir. Bir günü de arkadaşlarımızla eğlenerek geçirmek istiyoruz, herkese zaman ayırmak istiyoruz. O yüzden şimdiden bir şey söyleyip, daha sonra onu yapamamak kötü olur." dedi.
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Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çifti: Düğünümüz 2 gün sürebilir
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Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çifti: Düğünümüz 2 gün sürebilir