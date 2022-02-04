Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç barıştı

Hürriyet yazarı Mehmet Üstündağ, Paris tatilinden sonra ayrılan oyuncu Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un barıştığını söyledi.
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Bir yıldır birlikte olan oyuncu Demet Özdemir ve şarkıcı Oğuzhan Koç, aralık ayında Paris’e gitmiş, ancak sonrasında ayrılmıştı. Dönüşte büyük bir kavga eden çift, ayrılmış, birbirlerini sosyal medyadan takibi bırakmıştı.
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Hürriyet yazarı Üstündağ, çiftin "büyük konuşmalarına, 'bir daha asla olmaz' demelerine rağmen" barıştıklarını söylerken şöyle devam etti:
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"Oğuzhan Koç, “O Ses Türkiye'deki durgun halleriyle dikkat çekmiş, hatta Ebru Gündeş 'Araya girelim, sizi barıştıralım' demişti. Birkaç yakın arkadaşı, çifti habersiz bir araya getirerek barışmalarını sağlamış.Ebru Gündeş’in aracı olup olmadığını öğrenemedim ama belli ki aşk galip gelmiş!"