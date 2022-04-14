Demet Akbağ: Hem kendim hem de Yılmaz Erdoğan adına seyircimden özür diliyorum
14 Nisan 2022 11:19
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Aydınlıkevler' oyunuyla tekrar tiyatroya dönen Demet Akbağ, uzun süre sahnelerden uzak kalmasıyla ilgili olarak, "Hem kendim, hem de Yılmaz (Erdoğan) adına seyircimden özür diliyorum. İkimiz de tembellik ettik. Bu oyunla kendimizi affettireceğimize inanıyoruz” dedi.
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Akbağ, Bloomberg HT'de çarşamba akşamları ekrana gelen "Fatih Altaylı ile Bire Bir" programına konuk oldu.
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Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı 'Aydınlıkevler' tiyatro oyunuyla 15 yıl sonra sahnelere dönen Demet Akbağ, "Yılmaz'ın çok uzun zaman önce yazdığı bir oyundu. Onun bilgisayarında başlayıp, başlayıp ara verdiği oyunlar vardır. Bu da o oyunlardan biriydi. 'Tamam bu oyunu oynayalım' dedik ama pandemi girdi araya. Çok istediğimiz bir kadro oluşsun istedik. Çok ince eleyip sık dokuduk. Çok tatlı gençlerle çalışıyoruz." dedi.
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'Neredesin Firuze?' filmi hakkında da konuşan Akbağ şunları söyledi: "Rolü kabul etmemdeki etken Ezel Akay'ın bir gün tiyatroya gelip hikayeyi baştan sona anlatmasıdır. Eğer senaryoyu okusaydım hiçbir şey anlamayabilirdim. O masalsı dünyayı o kadar güzel anlattı ki, hatta o sene 'Vizontele 2' de çekiliyordu. Yılmaz (Erdoğan) ile Necati'ye (Akpınar) dedim ki; O kadar sevdim ki ben bu filmde rol almak istiyorum."
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Akbağ, Fatih Altaylı'nın "En sevdiğin filmin hangisi?" sorusuna, "Hiç ayıramıyorum ama en büyük heyecanımı 'Vizontele'de yaşadım." şeklinde yanıt verdi.
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Tiyatroya 15 yıl ara vermesinin nedenini anlatan Akbağ, "Aynı oyununu 4'er sene oynadık. 12 sene aralıksız turne yaptık. Çok yorulduk. Bir anda da hayatımıza sinema girince, Yılmaz da yazmayı durdurunca... Bu kez de ben oyun beğenmez oldum. 'Bizim içimizden insanlar oynadım, yabancı bir oyun oynamak istemiyorum.' dedim. Ben de anlamadım bu kadar uzun zaman geçtiğini. Hakikaten buradan seyircimden özür diliyorum. İtiraf ediyorum; Yılmaz adını da özür dileyeyim. İkimiz de tembellik ettik. Tiyatroyu çok ihmal ettik. Bu oyunla kendimizi affettireceğimize inanıyoruz." dedi.