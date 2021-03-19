T24 LogoT24 Logo

Demet Akalın: Serenay insan değil!

19 Mart 2021 10:07

14

Demet Akalın: Serenay insan değil!

24

Demet Akalın, sosyal medyada paylaştığı fotoğrafları beğenmediği Serenay Sarıkaya’ya iltifatta bulundu.

34

Önceki gün Nişantaşı’ndaki bir estetik kliniğinden çıkarken görüntülenen Demet Akalın, “Botoks yaptırdım” dedi. Serenay Sarıkaya’nın Maldivler’den paylaştığı fotoğraflarda ışığı beğenmeyen ve bunu o karelerin altına yorum yazarak dile getiren ünlü şarkıcı, oyuncuyla ilgili sorular üzerine şöyle konuştu:

44

“Serenay insan mı? Serenay insan değil! Çok beğeniyorum onu, bence ilah yani. Türkiye’de tek.”

serenay sarıkayademet akalıninsan değililtifathaber
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24