Demet Akalın'ın sözleri, Mustafa Topaloğlu'nu kızdırdı: Şuursuz, saygısız, aptal!
14 Mayıs 2022 13:09
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Demet Akalın'ın Aleyna Tilki'ye gönderme yaptığı sosyal medya paylaşımında adı geçen Mustafa Topaloğlu, "Bir insan bu kadar mı saygısız ve şuursuz olur ya, sen beni ağzına alacak kadar gerçek sanatçı mısın?" dedi.
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Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamasında Demet Akalın'ın 'Kulüp' şarkısının çalması ve bu görünleri FİFA'nın paylaşmasının ardından başlayan polemik sürüyor.
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Akalın'ın Tilki'ye “Tek rakibin Mustafa Topaloğlu ‘Uzay starlığı’... Sakin ol şampiyon! FIFA’ya söyleriz seni de paylaşır” sözlerine Topaloğlu cephesinden açıklama geldi.
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Topaloğlu, "Bir insan bu kadar mı saygısız ve şuursuz olur ya, sen beni ağzına alacak kadar gerçek sanatçı mısın?" dedi.
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Posta'da Alev Gürsoy Cimin'in haberine göre; Topaloğlu sözlerini şöye sürdürdü: "Nerede yaşadığını bilmeyen aptal. Evet ben 'Uzaylı'yım. Sen de benim içimdesin gerizekalı! Aklı sıra beni aşağılamaya çalışıyor, boş konuşuyor" dedi.
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Tilki de yaşananların ardından yayınladığı son mesajda, "Şu anki kazancımla lüks bir hayat yaşamaktansa,yıllardır yalnız başıma yurt dışında çalışıyorum. Gençlere yol açmak yerine,onların hayallerini baltalama isteğinize üzüldüm. Size cevap verdiğimde karşılığında seviyenin düşeceğini tahmin etmeliydim. Takipçilerimden özür dilerim" sözlerini dile getirdi.