Demet Akalın: Demet Şener güzel kadın

Demet Akalın, programına konuk olan şarkıcı Günel'i 20 yıldır küs olduğu Demet Şener'e benzeterek "Demet güzel kadındır" dedi.
17 Aralık 2020 17:46
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Demet Akalın, programına konuk olan şarkıcı Günel'i 20 yıldır küs olduğu Demet Şener'e benzeterek "Demet güzel kadındır" dedi.
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Akalın, 20 yıl önce sevgilisi İbrahim Kutluay’la ayrılınca Şener’i sevgilisini elinden almakla suçlamış, olaydan kısa süre sonra da Şener ve Kutluay evlenmişti.
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Azeri şarkıcı Günel Zeynalova, Demet Akalın ve Alişan'la Sabah Sabah programına konuk oldu.Demet Akalın, estetikli haliyle Günel Zeynalova’yı 20 yıldır küs olduğu Demet Şener’e benzetti.
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Akalın, Şener için “Demet güzel kadındır ama” demesi dikkatlerden kaçmadı. Ünlü şarkıcı Demet Akalın 1998-2001 yılları arasında eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile ilişki yaşamıştı.Olaylı ayrılıklarının hemen ardından arkadaşı Demet Şener, İbrahim Kutluay ile evlenmişti.