Demet Akalın'dan "çirkinsin" eleştirilerine yanıt: Çirkinken Demet Akalın olmuşum, ya çirkin olmasaydım?

Ünlü şarkıcı Demet Akalın sosyal medyada kendisine 'çirkin' şeklinde yorum yapanlara canlı yayında cevap verdi.
22 Mart 2021 14:36
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Son olarak Aleyna Tilki ile girdiği polemikle adından söz ettiren popçu Demet Akalın, bu kez sosyal medyada kendisine 'çirkin' şeklinde yorum yapanlara cevap verdi.
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Sunuculuğunu yaptığı programda konuşan Akalın, "Bana 'Çok çirkinsin' diyorlar. Ben de onlara diyorum ki; 'Düşünsenize, çirkinken Demet Akalın olmuşum, ya çirkin olmasaydım..." dedi.
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Geçtiğimiz haftalarda koronavirüsü yenen Demet Akalın, 20 yaşındaki Aleyna Tilki için "Dünya starı olacağım' diyordu, şimdi çocuk dizisinde oynuyor" ifadelerini kullanmıştı.
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Aleyna Tilki, konuyla ilgili, "Kim, ne demiş bakmıyorum bile. Yalnız beni eleştirenler asıl çalıştığım ekip Grammy ödülü aldı, onu konuşsunlar!" şeklinde konuşmuştu.
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Tilki, bu sözlerinin ardından "Gerçekten iyi işten, iyi müzikten anlayan ve ne kadar başarılı bir ekiple çalıştığımı kavrayabilecek birçok insan bana çok güzel destek verdi" diyerek, Demet Akalın'a da üstü kapalı cevap vermişti.