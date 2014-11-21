T24 LogoT24 Logo

Deklanşöre aynı anda basıldı, ortaya 24 farklı dünya çıktı

21 Kasım 2014 22:51

124

Interstellar adlı bilim kurgu filmiyle son günlerde adından söz ettiren yönetmen Christopher Nolan, Wired’ın (Wired Dergisi) aralık sayısında misafir editör olarak yer almayı kabul etti ve editörlerden yeni sayı için bir takım kavramlarla çalışmalarını istedi.

224

Bu kavramlar da son filmi Interstellar’da da çokca karşımıza çıkan 'zaman, mekan ve diğer boyutlar'dı.

324

Wired fotoğraf editörü de bu kavramları kullanarak nasıl bir proje ortaya çıkarabileceğini düşünürken aklına yaratıcı bir fikir geldi.

424

Dünya üzerindeki farklı 24 zaman bölgelesinden birer fotoğraf karesi kullanmak.

524

Bunun için kolları sıvayıp dünyanın farklı 24 bölgesinden ekinoks zamanında (gece ve gündüzün eşitlendiği kuzey yarım kürede sonbahar, güneyde ilkbahar ekinoksu 23 eylül'de) saat tam UTC'ye göre 02.29'da fotoğraf çekmeleri için fotoğrafçılarla anlaştı.

624

UTC: Eşgüdümlü Evrensel Zaman (UTC), pek çok ülkede baz alınan medenî ve bilimsel zaman. 1963 yılında kullanılmaya başlanmıştır.

724

Proje sonunda aynı anda çekilmiş fotoğraflar, insanların aynı anda dünyanın farklı yerlerinde aslında farklı bir 'zaman'ı yaşadığımızı ortaya koydu.

824

İçinde Kenya, Finlandiya, Irak ve Türkiye gibi ülkelerin de yer aldığı güzel bir proje ortaya çıktı.

924

1024

1124

1224

1324

1424

1524

1624

1724

1824

1924

2024

2124

2224

2324

2424

ETİKETLER

Christopher Nolanfotoğraf24saat dilimizamanmekan
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24