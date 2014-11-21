Deklanşöre aynı anda basıldı, ortaya 24 farklı dünya çıktı
21 Kasım 2014 22:51
124
Interstellar adlı bilim kurgu filmiyle son günlerde adından söz ettiren yönetmen Christopher Nolan, Wired’ın (Wired Dergisi) aralık sayısında misafir editör olarak yer almayı kabul etti ve editörlerden yeni sayı için bir takım kavramlarla çalışmalarını istedi.
224
Bu kavramlar da son filmi Interstellar’da da çokca karşımıza çıkan 'zaman, mekan ve diğer boyutlar'dı.
324
Wired fotoğraf editörü de bu kavramları kullanarak nasıl bir proje ortaya çıkarabileceğini düşünürken aklına yaratıcı bir fikir geldi.
424
Dünya üzerindeki farklı 24 zaman bölgelesinden birer fotoğraf karesi kullanmak.
524
Bunun için kolları sıvayıp dünyanın farklı 24 bölgesinden ekinoks zamanında (gece ve gündüzün eşitlendiği kuzey yarım kürede sonbahar, güneyde ilkbahar ekinoksu 23 eylül'de) saat tam UTC'ye göre 02.29'da fotoğraf çekmeleri için fotoğrafçılarla anlaştı.
624
UTC: Eşgüdümlü Evrensel Zaman (UTC), pek çok ülkede baz alınan medenî ve bilimsel zaman. 1963 yılında kullanılmaya başlanmıştır.
724
Proje sonunda aynı anda çekilmiş fotoğraflar, insanların aynı anda dünyanın farklı yerlerinde aslında farklı bir 'zaman'ı yaşadığımızı ortaya koydu.
824
İçinde Kenya, Finlandiya, Irak ve Türkiye gibi ülkelerin de yer aldığı güzel bir proje ortaya çıktı.