Debisi 10 kattan fazla artan Ergene Nehri’nde ‘sarı alarm’
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde debisi son bir haftada 10 kattan fazla artan Ergene Nehri yatağından taştı. Bazı köy yolları ulaşıma kapanırken Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) "sarı alarm" ikazında bulundu.
07 Şubat 2022 14:15
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Debisi 10 kattan fazla artan Ergene Nehri’nde ‘sarı alarm’
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Nehrin debisi, kaynağını aldığı Yıldız Dağları'ndaki kar erimeleri ve yağışlara bağlı olarak arttı.
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Yenicegörece İstasyonu'nda 1 Şubat'ta 18 metreküp/saniye olan nehrin debisi, son ölçümde 200 metreküp/saniye ölçüldü.
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DSİ, bu yükseliş için "sarı alarm" ikaz durumu verdi.
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Nehrin yatağından çıkması nedeniyle binlerce dönüm tarım arazisi su altında kaldı.
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Uzunköprü'ye bağlı Çiftlik ve Salarlı köyleri arasındaki yolun bir bölümü suyla kaplandı. Karayolları ekipleri yolu çift yönlü trafiğe kapadı.
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Kentte bugün sağanak, yarın ise kar yağışı bekleniyor. (AA)