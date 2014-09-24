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Davutoğlu 'kafa'sına göre sevdi...

24 Eylül 2014 21:26

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Davutoğlu'nun IŞİD'in serbest bıraktığı rehine yakınlarından olan bir çocuğu severken fotoğraflanan görüntüsü mizah dergilerine böyle yansıdı

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