Damon Albarn hükümeti eleştirdi: Sadece futbol ruhumu doyurmuyor
The Blur grubunun solisti ve Gorillaz grubunun kurucusu Damon Albarn, siyasetçilere sanat yerine futbol ve ticarete odaklandıkları için eleştirilerde bulundu.
07 Aralık 2020 12:13
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Şarkıcı Damon Albarn, Birleşik Krallık hükümetinin Koronavirüs'le mücadele biçimini eleştirdi. Albarn, Birleşik Krallık hükümetini sanattan anlamamakla da suçlayarak, "Sadece futbol ruhumu doyurmuyor" dedi.
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Gorillaz'ın gerçekleştireceği bir dizi sanal konser öncesinde konuşan 52 yaşındaki Albarn, siyasetçilerin sanattan anlamadığını dile getirdi.
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Albarn "Sanatımızın bizi yükseltmesine ihtiyacımız var. Ulusal sağlığımız için sanat, reçetenin bir parçası olmalı" dedi.
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Albarn sanatın az konuşulduğunu vurguladı: "Belki biraz daha az üst üste Premier Lig'e vurgu yapmak ve sanata biraz daha sevgi duymak başlangıç olabilir, çünkü üzgünüm futbolu herkes kadar seviyorum ancak futbol tek başına ruhumu doyurmuyor."
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Albarn sanal ortamdaki canlı performansların ise hem müzik grubu hem de müzik endüstrisi açısından ezber bozma potansiyeli taşıdığını söyledi.