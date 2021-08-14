Damla Sönmez'den Aras Bulut İynemli açıklaması

Çukur dizisinde birlikte rol alan Aras Bulut İynemli ile Damla Sönmez'in aşk yaşadığı iddiasına ilişkin olarak çıkan haberler sonrasında ilk kez görüntülenen Sönmez, konuyla ilgili açıklama yaptı.
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n Aras Bulut İynemli ile oyuncu Bige Önal 6 yıllık ilişkisilerini geçen aylarda noktalamıştı.
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İynemli'nin bu ayrılıktan sonra 'Çukur'daki rol arkadaşı Damla Sönmez ile birlikte olduğu öne sürüldü.
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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Önceki Maslak'ta dizi setinden çıkarken görüntülenen Sönmez, iddialar sonrasında gazetecilerin konuyla ilgili sorularına "Yalan haberler, bir yerden uyduruyorlar" yanıtını verdi.
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İynemli'nin menajerlik şirketi geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, "Sanatçımız Aras Bulut İynemli hakkında bugün ortaya atılan bir ilişki yaşadığına dair iddialar asılsızdır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerini kullanmıştı.
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Damla Sönmez'in menajeri de aynı açıklamayı yaparak, söz konusu söylentilerin gerçek dışı olduğunu belirtmişti.