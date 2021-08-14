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Damla Sönmez'den Aras Bulut İynemli açıklaması

14 Ağustos 2021 11:36

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Çukur dizisinde birlikte rol alan Aras Bulut İynemli ile Damla Sönmez'in aşk yaşadığı iddiasına ilişkin olarak çıkan haberler sonrasında ilk kez görüntülenen Sönmez, konuyla ilgili açıklama yaptı.

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n Aras Bulut İynemli ile oyuncu Bige Önal 6 yıllık ilişkisilerini geçen aylarda noktalamıştı.

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İynemli'nin bu ayrılıktan sonra 'Çukur'daki rol arkadaşı Damla Sönmez ile birlikte olduğu öne sürüldü.

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Önceki Maslak'ta dizi setinden çıkarken görüntülenen Sönmez, iddialar sonrasında gazetecilerin konuyla ilgili sorularına "Yalan haberler, bir yerden uyduruyorlar" yanıtını verdi.

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İynemli'nin menajerlik şirketi geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, "Sanatçımız Aras Bulut İynemli hakkında bugün ortaya atılan bir ilişki yaşadığına dair iddialar asılsızdır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerini kullanmıştı.

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Damla Sönmez'in menajeri de aynı açıklamayı yaparak, söz konusu söylentilerin gerçek dışı olduğunu belirtmişti.

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