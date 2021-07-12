Damat, gelini yaşadığı evden süslediği vinçle aldı
Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki bir düğünde, 26 yaşındaki damat Emre Karaoğlan, hayatını birleştirdiği 25 yaşındaki Melisa Karaoğlan'ı yaşadığı apartmanın ikinci katındaki evinden süslediği vinçle aldı.
12 Temmuz 2021 12:10
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Damat, gelini yaşadığı evden süslediği vinçle aldı
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Denizli'de yaşayan vinç operatörü Emre Karaoğlan ve Melisa Karaoğlan dün düzenlenen nikah töreniyle hayatını birleştirdi.
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Damat Karaoğlan, bugün yapılan gelin alma merasimi için sahibi olduğu vinci süsleyerek, gelinin Atalar Mahallesi'ndeki evine götürdü. Burada damat tarafı davul ve zurna eşliğinde 'harmandalı' oynadıktan sonra Karaoğlan, vincin yük kaldırma sepetine bindi.
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Karaoğlan, daha sonra gelinin ikinci kattaki evine vinç ile balkondan girdi. Dualar eşliğinde baba evinden ayrılan gelin, damat Karaoğlan ile vince binerek aşağı indi. Düğüne gelenler, o anları ilgiyle izledi, bol bol video ve fotoğraf çekti.
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Emre Karaoğlan, vinç operatörlüğüne başladığından beri bu fikri hayata geçirmek istediğini belirterek, "Hayalimi bugün gerçekleştirdim. Çok güzel bir duygu yaşadık. Bunu yapmadan önce eşimden de izin aldım. Biraz zor ikna ettim”diye konuştu. (DHA)
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Damat, gelini yaşadığı evden süslediği vinçle aldı
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Damat, gelini yaşadığı evden süslediği vinçle aldı
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Damat, gelini yaşadığı evden süslediği vinçle aldı
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Damat, gelini yaşadığı evden süslediği vinçle aldı
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Damat, gelini yaşadığı evden süslediği vinçle aldı
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Damat, gelini yaşadığı evden süslediği vinçle aldı
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Damat, gelini yaşadığı evden süslediği vinçle aldı
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Damat, gelini yaşadığı evden süslediği vinçle aldı