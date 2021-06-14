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Dalgıçların açtığı pankart, müsilaj sebebiyle okunamadı

Marmara Denizi’nde büyük çevre felaketine yol açan deniz salyasının yıkıcı etkisini göstererek harekete geçilmesini isteyen dalgıçlar, sualtında ‘Marmara Nefes Alsın’ pankartı açtı.

14 Haziran 2021 18:37

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Dalgıçların açtığı ve güçlükle okunan pankartla, su altındaki kirliliğe dikkat çekildi.

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Mart ayından bu yana Marmara Denizi ekosistemini için yıkıcı sonuçlar doğuran deniz salyasının yayılımı devam ederken, en çok sualtındaki canlıların etkilendiği biliniyor.

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alık yuvalarının yanında, mercan tarlalarının üzerini sararak çözünmüş oksijeni azaltan deniz salyası için harekete geçilmesini isteyen dalgıçlar, sualtında pankartlı eylem yaptı

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Doğal alanların ve denizlerimizin korunması için sualtında çeşitli etkinlikler düzenleyen Derinlere Saygı Dalışı Topluluğu üyeleri, her dalışta kendilerine eşlik eden balıkların yerini deniz salyasının aldığını belirtti.

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Kocaeli’nin Gebze ilçesi Eskihisar sahilinde toplanan gönüllüler, 15 metre derinliğe dalarak, su altında ‘Marmara Nefes Alsın’ pankartı açtı. Dalgıçların açtığı pankart, müsilaj yoğunluğu sebebiyle güçlükle okunabildi.

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Müsilaj yığınlarının suyun altında kütleler halinde hareket ettiğini belirten Metin Karadağ, dalgıçların birbirini görmekte bile güçlük çektiğini ve her zaman görülen balıklara rastlayamamanın verdiği üzüntüyle satha çıktıklarını belirtti.

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Karadağ, “Yaklaşık 35 yıldır Marmara’da dalış yapıyorum. Müsilaj bu mevsimlerde özellikle Marmara’nın doğal koşuludur ama son derece seyrek olup, son derece çabuk yok olan bir şeydi. Ben hayatımda bu kadar kötü bir su altı, bu kadar kötü bir görüşle dalış hiç yapmadım. Artık bütün siyasi, ekonomik kaygılardan uzaklaşıp. Marmara nefes alsın diye hep birlikte çalışmamız gerektiğini düşünüyorum. " dedi.

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Öte yandan, Kekova Mavi Dalış Merkezi gönüllü dalgıçları da Akdeniz’in berrak sularında pankart açarak müsilaj yoğunluğu için harekete geçilmesini istedi. Turgay Kurt rehberliğinde 12 metre derinlikte ‘Denizlerimiz Nefes Alsın’ pankartı açan Damla Atak, “Dalgıçlar suyun altındaki canlılığı çok iyi bildikleri için yok oluşu en kolay fark ederler. Dalgıçlar olarak Marmara’da yaşananlara kayıtsız kalamayız." diye konuştu.

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Dalgıçların açtığı pankart, müsilaj sebebiyle okunamadı

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Dalgıçların açtığı pankart, müsilaj sebebiyle okunamadı

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Dalgıçların açtığı pankart, müsilaj sebebiyle okunamadı

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Dalgıçların açtığı pankart, müsilaj sebebiyle okunamadı

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