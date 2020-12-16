Dalgalar balık çiftliğine zarar verdi, oltasını kapan sahile koştu
Antalya'nın Kemer ilçesinde sağanak ve fırtına nedeniyle ortaya çıkan dalgalar bir levrek üretim çiftliğine zarar verdi. Balıkların bir kısmı çiftlik dışına kaçarken, bunu fırsat bilenler ise denize koştu.
16 Aralık 2020 12:15
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Kemer'de pazar akşam saatlerinden itibaren etkili olan ve pazartesi gününe kadar devam eden gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle Karaburun açığında bulunan levrek çiftliği zarar gördü.
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Çiftlikteki on binlerce balık serbest kalırken, bunu fırsat bilenler ise oltalarını alarak sahile akın etti.
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Sahilde denetim yapan Tekirova Jandarma Komutanlığı ekipleri de, gelenlerin aralarındaki boşlukların en az 3'er metre olması ve yakalanan levreklerin en küçüğünün 18 santimetre, en büyüğünün ise 5 kilogramı geçmemesi konusunda anonslarla uyarılarda bulundu.
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Sabah erken saatlerinde sahile gelen balıkçılar 5 ila 10'ar kilo arasında balık tuttu.
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Dalgalar balık çiftliğine zarar verdi, oltasını kapan sahile koştu
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Dalgalar balık çiftliğine zarar verdi, oltasını kapan sahile koştu
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Dalgalar balık çiftliğine zarar verdi, oltasını kapan sahile koştu