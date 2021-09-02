Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin "Cumhuriyetimizin Öncü Kadınları" fotoğraf sergisi başkentlilerle buluştu
02 Eylül 2021 11:32
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"Cumhuriyetimizin Öncü Kadınları" fotoğraf sergisi başkentlilerle buluştu
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Latife Hanım’dan Sabiha Gökçen’e, Halide Edip Adıvar’dan Sezen Aksu’ya ve Gül Esen Aydın’dan Adile Ayda’ya kadar Türkiye Cumhuriyeti tarihinde pek çok başarıya imza atmış kadının fotoğraflarının yer aldığı sergi, 10 Eylül 2021 Cuma günü saat 17.00’ye kadar ziyarete açık olacak.
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Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın düzenlediği ve cumhuriyete yön veren 159 Türk kadınının fotoğraflarının yer aldığı serginin açılışını, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş gerçekleştirdi. Başkan Yavaş, Büyükşehir Belediyesi bürokratlarının da katıldığı serginin açılış kurdelesini, Atatürk hayranı yazar ve iş insanı Hanri Benazus ile birlikte kesti.
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Açılış töreninde kısa bir konuşma yapan Başkan Mansur Yavaş, cumhuriyete ait tarihi eserleri cumhuriyetin kalbinde saklamak istediklerini belirterek, “Bulunduğumuz bu yer Zafer Çarşısı. Herkesin gelip gittiği bir yer ama bakıyoruz Ulus ve Kızılay ile beraber buralar da bir çöküntü haline geliyor.
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Yavaş: Bizim bir projemiz var; Dışkapı’dan Kuğulu’ya kadar, Tandoğan Meydanı’ndan da Cebeci’ye kadar dış cepheleri yenileyerek, buraları tekrar ilk yapıldığı anki görevlerine dönmesini istiyoruz. Bunun için de Zafer Çarşısı’nın üstünü yine meydan olarak tasarlayıp, şu anda dükkan olarak kullanılan yerin kira süresi bitti orayı da inşallah gençlerin kullanımına açacağız. Burayı tekrar bir meydan haline getirmeyi planlıyoruz” dedi.
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On binlerce Atatürk fotoğrafından oluşan koleksiyonu ile bilinen yazar ve iş insanı Hanri Benazus ise şunları söyledi: “Başkanımızın ve diğer bölümlerin müdürlerinin ricasıyla seri sergiler açmaya ve arkasından da bir müze kurmaya karar verdik. İlk açılışı özellikle cumhuriyetimizin anıt kadınları olarak açmayı düşündük. Sebebi de; başkanımızın kadınlarla ilgili görüşünü çok iyi biliyorum.
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Hanri Benazus: onların ezilmişliklerinden cumhuriyetle beraber varabildikleri noktayı en iyi takdir edenlerden biri olduğunu biliyorum. Onun için benim yaptığım cumhuriyetle beraber kadınlara verilen imkanları kullanarak, kadınlarımızın nereye kadar yükseldiğini anlatmaktı. Burada her mesleğin cumhuriyetle beraber her mesleğin ilk kadını var.
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Sergi, 10 Eylül 2021 Cuma günü saat 17.00’ye kadar ziyarete açık olacak.