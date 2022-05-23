Cumhurbaşkanlığı anketi: Erdoğan mı, muhalefetin adayı mı?
23 Mayıs 2022 15:09
16
Yöneylem Araştırma'nın Mayıs ayında yaptığı ankete göre; Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı seçimlerinde muhalefetin adayına kaybediyor.
26
Yöneylem Araştırma, 12-15 Mayıs tarihleri arasında 27 ilde 2400 kişi ile yaptığı "Türkiye Siyaset Paneli" araştırmasının cumhurbaşkanı seçimleri bölümünü paylaştı.
36
Seçmene, muhalefetin adayının adı verilmeden, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'a mı muhalefetin adayına mı oy verirsiniz" diye soruldu.
46
Sonuçlara göre katılımcıların yüzde 34'ü Erdoğan'a oy vereceğini söyledi. Muhalefetin adayına oy vereceğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 51,8 oldu.
56
Yüzde 6,8'lik kesim kararsız olduğunu; yüzde 7,4'lük kesim ise oy vermeyeceğini söyledi.
© Tüm hakları saklıdır.