"Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla yargılanan Genco Erkal'a destek: "Bu iktidarın sanatçısına reva gördüğü muamele bu"
25 Kasım 2021 13:08
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Usta tiyatro sanatçısı Genco Erkal (83) hakkında, 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçlamasıyla 4 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın ilk duruşması bugün görüldü. Mahkeme, esas hakkındaki savunmasını sunması için dosyanın savcılığa gönderilmesine karar vererek davayı 11 Mart 2022 saat 09:30’a ertelendi. Erkal duruşma sonrası, ”Hiç üzgün değilim bana böyle bir fırsat verildiği için mutluyum. Burada bana yapılan suçlamaları savunabiliyorum. Düzenin eleştirisine dile getirebiliyorum. Sonraki duruşmalarda daha çok konuşacağım" açıklamasını yaptı.
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Duruşmayı sanatçı Fazıl Say ve eşi Ece Dağıstan, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, TİP Milletvekili Ahmet Şık da takip etti
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Erkal'a çok sayıda isim destek verdi
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"Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla yargılanan Genco Erkal'a destek: "Bu iktidarın sanatçısına reva gördüğü muamele bu"
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"Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla yargılanan Genco Erkal'a destek: "Bu iktidarın sanatçısına reva gördüğü muamele bu"
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"Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla yargılanan Genco Erkal'a destek: "Bu iktidarın sanatçısına reva gördüğü muamele bu"
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"Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla yargılanan Genco Erkal'a destek: "Bu iktidarın sanatçısına reva gördüğü muamele bu"