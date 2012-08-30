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Cumhurbaşkanı Gül hastaneden ilk fotoğraflarını yayınladı

30 Ağustos 2012 14:31

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abdullah gülhastane
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