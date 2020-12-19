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Cumhurbaşkanı Erdoğan fırından alışveriş yaptı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki evinden Vahdettin Köşkü'ne geçerken fırında alışveriş yaptı.

19 Aralık 2020 15:00

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan Kuzey Marmara Otoyolu 6. Kesim Açılış Töreni'ne canlı bağlantı yapmak üzere Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'ne geçti.

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Erdoğan Üsküdar'da fırına uğradı.

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Erdoğan, yol üstünde bir fırına uğrayarak alışveriş yaptı

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Çıkışta ise vatandaşlarla sohbet etti

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Vahdettin Köşkü'ne geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu 6. Kesim açılış törenine canlı bağlantıyla katıldı

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Fırın sahibi Canik Askeroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a odun fırınında pişen ürünlerden sunduklarını belirterek, "Tam buğdaylı ekmek verdik. Nohut mayalı, ekşi mayalı ekmeğimizi verdik. Tam buğdaylı simit verdik. Sokak simidini verdik. Alman çavdarı gibi 5-6 çeşit ekmeğimizi verdik" dedi.

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