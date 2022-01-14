T24 LogoT24 Logo

Çukur dizisinin de çekildiği bina alev alev yandı

Fatih Balat'ta Çukur dizisinin kahvehane çekimlerinin yapıldığı 2 katlı binada yangın çıktı.

14 Ocak 2022 17:20

16

Çukur dizisinin de çekildiği bina alev alev yandı

26

Fatih Balat'ta bulunan 2 katlı binada saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Çukur dizisinin kahvehane çekimlerinin de yapıldığı binayı kısa sürede alevler sardı.

36

Mahallede bu sırada büyük panik yaşandı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye yangına müdahale etti.

46

Yangın yaklaşık 45 dakikalık çalışma sonucu söndürüldü.

56

Yangının elektrik kontağından çıktığı öne sürülürken itfaiyenin soğutma çalışmaları sürüyor. (DHA)

66

Çukur dizisinin de çekildiği bina alev alev yandı

balatyangınçukur dizisi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24