Çukur dizisinin de çekildiği bina alev alev yandı
Fatih Balat'ta Çukur dizisinin kahvehane çekimlerinin yapıldığı 2 katlı binada yangın çıktı.
14 Ocak 2022 17:20
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Çukur dizisinin de çekildiği bina alev alev yandı
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Fatih Balat'ta bulunan 2 katlı binada saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Çukur dizisinin kahvehane çekimlerinin de yapıldığı binayı kısa sürede alevler sardı.
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Mahallede bu sırada büyük panik yaşandı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye yangına müdahale etti.
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Yangın yaklaşık 45 dakikalık çalışma sonucu söndürüldü.
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Yangının elektrik kontağından çıktığı öne sürülürken itfaiyenin soğutma çalışmaları sürüyor. (DHA)
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Çukur dizisinin de çekildiği bina alev alev yandı
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