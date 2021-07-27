Çorlu Deresi simsiyah akıyor, vatandaşlar kokudan pencere açamıyor

Trakya’da kirliliğiyle gündeme gelen Ergene Nehri'nin önemli kollarından biri olan Çorlu Deresi, endüstriyel atıklar nedeniyle simsiyah akmaya devam ediyor. Derenin geçtiği Ergene’de İlçe Kent Konseyi Başkanı Ercüment Tuncay, halkın sıcak havanın da etkisiyle artan ağır koku nedeniyle pencere ve kapılarını açamaz hale geldiğini belirterek, “Bizler Ergeneli vatandaşlar olarak bir an önce bu kokulardan uzaklaşmak ve sağlıklı bir Ergene’de yaşamak istiyoruz” dedi.
27 Temmuz 2021 16:39
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Ergene Nehri'nin en büyük kollarından biri olan Çorlu Deresi simsiyah akıyor.
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Endüstriyel ve evsel atıkların karıştığı derenin yaydığı ağır koku mahalleliyi cam ve kapı açamaz duruma getirdi.
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Ergene Kent Konseyi Başkanı Ercüment Tuncay, havaların ısınmasıyla derenin kokusunun daha da arttığını ve ilçenin tamamını etkilediğini söyledi.
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Tuncay, kirlilik ve kötü koku nedeniyle vatandaşların çocuklarını dışarıya oynamaya salmakta bile korktuğunu belirtti.
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Tuncay, “Ağır metal kokusu, ciğerleri yakan bir kokuyla karşı karşıyayız maalesef Ergene Nehrimizde. Özellikle Sağlık Mahallesi, Yeşiltepe Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallesi bölgemiz bu kokulardan çok fazla etkilenmekte” dedi.
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Vatandaşların hem kanserojen etkiden hem de ağır kokudan dolayı şikayetçi olduğunu ama yetkililerin hiçbir şekilde bir adım atamadığını söyleyen Tuncay, “Bizler Ergeneli vatandaşlar olarak bir an önce bu kokulardan uzaklaşmak ve sağlıklı bir Ergene’de yaşamak istiyoruz” diye konuştu
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Mahalle sakinlerinden Ali Türk ise, “Derenin kokusu ayrı bir dert, bunun yanında etrafına da çöpler atılıyor. Yazıktır, günahtır. Birinden kurtulacağız derken bir de atılan çöplerle mücadele ediyoruz” diye konuştu.