Çorlu Deresi'nin kirlenmesine sebep olan tesislere toplam 25 milyon lira ceza
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün yaptığı denetimlerde, çevreyi kirlettiği tespit edilen 2 bin 58 tesise 25 milyon 774 bin lira ceza uygulandı
11 Aralık 2021 13:30
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Ergene Nehri'nin en büyük kollarından biri olan ve Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Sağlık Mahallesi'nden geçen Çorlu Deresi, yine simsiyah akıyor.
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Dereye karışan endüstriyel ve evsel atıklar, ağır kokuya da neden oluyor. Ergene Kent Konseyi Başkanı Ercüment Tuncay, Çorlu Deresi'nin yıllardır simsiyah akmasıyla çevreye yaydığı ağır kokudan dolayı şehirsel göçün arttığını söyledi.
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Tuncay, "Çorlu Deresi yaz mevsiminde de siyah akıyor, kış mevsiminde de siyah akıyor. Ne kokusu ne rengi değişti. Maalesef bölgemizin çözülemeyen sorunu, vatandaşlarımızın da sağlık açısından hiç çözülemeyen bir derdi. Yetkililerimizden bir an önce Ergene de derin deşarj daha kullanılabilir daha gelişmiş bölgeye daha katkı yapılmasına dair bir isteğimiz var" diye konuştu.
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Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri de artan şikayetler ve çevre kirliliği nedeniyle denetimlerini yıl boyunca sürdürdü.
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Ekipler, yılbaşından bu yana tesisler üzerinde hava, atık su, toprak, atık diğer unsurlar olmak üzere denetimlerde bulundu. Bu denetimlerde, çevreyi kirlettiği tespit edilen 2 bin 58 tesise yönelik 25 milyon 774 bin lira ceza uygulandı.
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Çorlu Deresi'nin kirlenmesine sebep olan tesislere toplam 25 milyon lira ceza kesildi