Çöp yığınları arasında yiyecek arayan fil sürüsünün çarpıcı fotoğrafına ödül
15 Ekim 2020 07:53
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Çöp yığınları arasında yiyecek arayan fil sürüsünün çarpıcı fotoğrafına ödül
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Aç hayvanların insan yerleşimlerine daha da yaklaştığı Sri Lanka'nın Olivia kentinde filler, çöplüklerde yiyecek aramaya başladı.
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Tharmaplan Tilaxan'ın çektiği kare, Kraliyet Biyoloji Topluluğu’nun bu yılki fotoğraf yarışmasında birincilik ödülünü kazandı.
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Çöp depolama sahasının, fillerin bulunduğu koruma alanına yakın olduğu belirtildi.
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Ülkenin kuzeyindeki Jaffna şehrinde yaşayan Tilaxan, “Doğu eyaletinde yabani bir fil sürüsü, tuhaf ve yürek burkan bir alışkanlık edindi. Son zamanlarda bu fillerin çöplüklerde yiyecek aradığı görülüyor” dedi ve ekledi:
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Sayıları 25’le 30 arasında değişen ve insanların yaşam alanlarına yakın yerlerde beslenmeye alışan yabani fil sürüsü, çeltik tarlalarını ve köyleri istila etmeye başladı. Köylüler ve yabani hayvanlar arasındaki gergin ilişkiyi daha da geriyor.