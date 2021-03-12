Condom, Fucking ve Hell; İşte dünyanın en talihsiz isimli kasabaları...
Yurtdışı gezilerinde bir şehirden başkasına giderken tabelalarda adını gördüğümüz kasabalar çoğunlukla sıkıcı, çoğumuza bir şey ifade etmeyen isimlere sahiptir. Bu listedeki kasabalar ise isim konusunda biraz daha şanssız; çoğu ufak kasabalar olmasına rağmen komik isimleri nedeniyle dünya basınında yer bulmuşlar. Euronews’tan David Walsh, en “talihsiz” isimli kasabaları seçti…
12 Mart 2021 11:38
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Yurtdışı gezilerinde bir şehirden başkasına giderken tabelalarda adını gördüğümüz kasabalar çoğunlukla sıkıcı, çoğumuza bir şey ifade etmeyen isimlere sahiptir. Bu listedeki kasabalar ise isim konusunda biraz daha şanssız; çoğu ufak kasabalar olmasına rağmen komik isimleri nedeniyle dünya basınında yer bulmuşlar. Euronews’tan David Walsh, en “talihsiz” isimli kasabaları seçti…
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Dull, İskoçya — Dull, İngilizcede “sıkıcı” anlamına geliyor. Kasabanın ABD’nin Oregon eyaletinde “Boring” isimli bir kardeş kasabası bulunuyor.
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Climax, ABD — İngilizcede Climax kelimesi doruk anlamına gelse de bu kelime sıklıkla “orgazm olmak” anlamında da kullanılıyor. Minnesota’da çoğunlukla çiftçilerin yaşadığı bu kasaba adını bir zamanlar merkezi orada bulunan Climax isimli bir çiğneme tütünü şirketinden alıyor.
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Hell, Norveç — İsmi cehennem anlamına gelse de Norveç’teki bu ufak kasaba kışın -25 dereceyi görüyor.
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Fucking, Avusturya— Fucking belki de bu kasabalar arasında en ünlü olanı; sık sık dünya basınında kendine yer buluyor. Fucking köyü, ismini 1070 yılında bölgede yaşayan Focko adlı köylüden alıyordu. Yıllarca sosyal medyada yapılan alaycı paylaşımlar ve kasaba tabelasıyla çekilen turist fotoğraflarından sonra kasaba ismini değiştirme kararı aldı. Köy konseyi Fucking isminin 1 Ocak 2021 itibariyle 'Fugging' olarak değiştirilmesine karar verdi.
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Condom, Fransa — Condom Fransızcada “yanlış arkadaş” anlamına gelse de farklı ülkelerden gelen birçok insana farklı bir şey ifade ediyor.
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Intercourse, ABD — Pennsylvania’daki bu kasabanın adı ilişki anlamına geliyor.
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Anus, Fransa
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Bitche, France
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Euronews'un bulduklarının yanı sıra, ülkemizde de böyle isimli örnekler var...
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Condom, Fucking ve Hell; İşte dünyanın en talihsiz isimli kasabaları...