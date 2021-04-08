"Çok riskli iller" arasında yer alan Sivas'ta indirimli ürün satışı nedeniyle izdiham yaşandı!
Sivas'ta, markette açılışa özel uygulanan indirim ve kampanyaları duyanlar, sabah saatlerinden itibaren izdihama neden oldu. Sivas Valiliği kararı ile açılış iptal edilirken, işletme hakkında da tutanak düzenlendi.
08 Nisan 2021 13:37
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Kümbet Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'ndaki marketin bugün açılışı gerçekleştirildi. Markette, açılışa özel birçok ürüne indirim ve kampanya uygulandı.
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İndirimli ürünlerden almak isteyenler, açılış saatinden önce market önünde toplanırken, uzun kuyruk oluştu.
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Koronavirüs risk haritasında, kırmızı kategorideki 'çok yüksek riskli' iller arasında yer alan kentte izdiham ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.
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Market önüne gelen polisler, kalabalığa sık sık uyarı yaptı.
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Marketin açılışı ile birlikte indirimli ürünlerden alabilmek için içeri girmeye çalışanlar, koronavirüsü hiçe saydı.
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Polis ekipleri, işletmeye yönelik ceza uygulanmak üzere tutanak tuttu. Sivas Valiliği kararı ile açılış iptal edilirken, market de kapatıldı. (DHA)
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"Çok riskli iller" arasında yer alan Sivas'ta indirimli ürün satışı nedeniyle izdiham yaşandı!
89
"Çok riskli iller" arasında yer alan Sivas'ta indirimli ürün satışı nedeniyle izdiham yaşandı!
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"Çok riskli iller" arasında yer alan Sivas'ta indirimli ürün satışı nedeniyle izdiham yaşandı!