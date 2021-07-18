Çok Güzel Hareketler Bunlar 2’de yaprak dökümü; 8 oyuncu ekipten ayrıldı
18 Temmuz 2021 10:57
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Çok Güzel Hareketler Bunlar 2’de yaprak dökümü sürüyor. 7 oyuncunun ardından, son olarak bir yıldız daha ekipten ayrıldığını duyurdu.
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Yılmaz Erdoğan’ın genel sanat yönetmenliğini ve eğitmenliğini üstlendiği, Kanal D'de yayımlanan Çok Güzel Hareketler 2’de üst üste ayrılıklar yaşanıyor.
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Oyuncu Eda Nur Hancı, Çok Güzel Hareketler 2. kuşak ekibinden ayrıldığını bir Instagram paylaşımıyla duyurdu. Çok Güzel Hareketler programından şimdiye kadar sekizden fazla oyuncu ayrıldı.
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13 Haziran 2021 Pazar günü yayınlanan 89. bölümüyle sezon finali yapan BKM Mutfak Çok Güzel Hareketler 2'de ilk ayrılık haberi Gürhan Altundaşar ile Cihan Talay'dan gelmişti. Ardından Begüm Çağla Taşkın, Birsel Kılınçcı, Arzu Susantez, Sema Özkan ve Didem Ruhi de sosyal medya üzerinden ayrılık kararlarını hayranlarına duyurmuştu.
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Hancı, ayrılık açıklamasında şu ifadelere yer verdi: 'İki gözümün çiçeği; sen ki çocukluğum, hayalim, kaderin bana oynadığı en güzel hareket...Yaşamadığım duyguları yaşattın, hiç gülmediğim kadar güldürdün, çok sınadın, çok eğittin, çok besledin. Şimdi yolun sonu. Ama bu son belki de başka mutlulukların başlangıcı. Değişmeyecek tek şeyse, buranın hep yuvam kalacağı. Başta; bana bu şansı veren, hem oyunculuğu hem hayatı öğreten Ustama, her düştüğümde elimden tutup kaldıran değerli yöneticilerime, geldiği gibi enerjisiyle bizi harika idare eden canımız Eser Yenenler'e, ailem olan can arkadaşlarıma, vızır vızır çalışan ekibe, kısaca başından sonuna emeği geçen herkese ama herkese teşekkür ederim. Her gülüşmemiz, her çalışmamız, döktüğümüz her ter aklımın kalbimin en güzel köşesinde. Onlar bana bu hayatın en güzel hediyeleri. Hepsi için binlerce şükür. Bu, içerisinde koca bir iyi ki barındıran vedadır; ben gidiyorum, kalın sağlıcakla.'