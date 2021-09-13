Çok Güzel Hareketler 2’de yaprak dökümü: 19 kişi ayrıldı!
13 Eylül 2021 12:42
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Genel Sanat Yönetmenliği'ni Yılmaz Erdoğan‘ın yaptığı Çok Güzel Hareketler 2. Kuşak ekibinde büyük bir ayrılık yaşanıyor.
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Kanal D’nin 2019’dan bu yana ekranda olan ve Pazartesi itibariyle 3. sezonuna başlayacak olan komedi programı Çok Güzel Hareketler‘den 19 oyuncu ayrıldı. Ekip 39 kişiden 20 kişiye düştü. Altyapı kavramı kalktı ve herkes A takıma yerleşti.
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Daha önce 9 kişinin ayrıldığı, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla öğrenilmişti. Ancak ekipten 10 kişi daha ayrıldı.
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Hem altyapı hem de çoğunluğunu ekibe daha önce girenlerin oluşturduğu A takımda yaşanan gözle görülür eksiklik sonrası alt yapı ifadesi ortadan kalktı ve herkes A takım oldu.
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Kanser tedavisi gören ve sağlık durumu iyiye giden Arif Güloğlu’nun ve askerliğini tamamlayan Hilmi Deler’in yakın bir ileri tarihte ekibe geri katılmaları bekleniyor.