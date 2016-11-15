Çocukların tutkala bulayarak ölüme sürüklediği zavallı köpek
15 Kasım 2016 00:37
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İstanbul’da yaşayan birkaç çocuk kendilerine eğlence olarak yavru bir köpeği hedef aldılar. Ve zavallı Pascal’ı tutkal ve çamura bulayıp yavaş bir ölüme terk ettiler.
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Tutkal tamamen sertleşip Pascal’ı bir heykele çevirmeden önce, onu merhametli birileri buldu.
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Pascal’ın üzerindeki tutkal hızla kuruyup sertleşiyordu ki, onu acilen veterinere getirdiler. Tüyleri katılaşmış ve çamura bulanmıştı. Neredeyse hiç hareket edemiyor, nefes almakta zorlanıyordu, kulağı tamamen kapanmıştı.
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Acıdan inleyen zavallı yavru köpeğin kurtarıcıları, onu nazikçe karton bir kutuya koyarak getirdiler.
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“Görüntüsü yüreğimizi burktu ve Pascal’ı o halde yalnız bırakamazdık. Tamamen iyileşene kadar onun için her şeyi yapacağız.”
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Tutkal o kadar derine yapışmıştı ki tüm derisi görünecek şekilde tüyleri kesilmek zorunda kaldı. Tutkaldaki kimyasal maddeler derisine zarar vermişti, iyileşmesi için Pascal’a özel banyolar yaptırıldı.
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Acısını dindirmek için ilaçlar ve antibiyotikler verildi. Ama insanlara tekrar güvenmesi için zaman gerekiyor… Neyse ki, savaştığı enfeksiyonlar ve zayıflığına rağmen küçük köpek şu anda daha sağlıklı durumda.
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Onu iyileştiren veterinerler: “Pascal o korkunç kimyasaldan temizlendi ama yüreğinde büyük bir yara hala duruyor. Güvensizliği gözlerinden ve duruşundan okunuyor.”