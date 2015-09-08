Çocuklar için hazırlayacağınız bu atıştırmalıklar hem sağlıklı, hem çok eğlenceli!
08 Eylül 2015 14:46
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Çeri domatesleri ve mozzarella toplarını tırtıla benzer bir şekilde yerleştirin. Bir kürdan kullanarak, gözler için domateslerin ön tarafına iki küçük humus koyun, ardından tırtılın antenlerini yapmak için kafa kısmını oluşturan domatesin üstüne bir kürdanın iki yarısını dikey şekilde yerleştirin.
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Büyük bir portakalı ince yuvarlak dilimler halinde kesin. Bir dilimini tabağın merkezine yerleştirin. Üçgen şeklindeki ışınlar için portakalın etrafına havuç dilimleri koyun. İki kuru üzümü göz olarak kullanın.
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Kepekli ekmeğin bir dilimini tost makinesine koyun. Çıkardıktan sonra ekmeğin tüm yüzüne fıstık ezmesi sürün. Kulaklar için ekmeğin üst köşelerine iki muz dilimi ve burnu için ekmeğin ortasına bir dilim muz koyun. Gözler için kuru üzüm kullanın.
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Tekerlekler için dört salatalık dilimi kesin. Bir parça peynir alın ve yatay olarak peynirin arka ve ön kısımlarına iki kürdan yerleştirin. Jantlar için kürdana salatalık dilimleri yerleştirin. Peynirin ön kısmına küçük bir delik açın ve içine bir çubuk kraker koyun. Gidonlar için yatay bir şekilde koyacağınız ikinci bir çubuk krakeri krem peynirle dikey krakere yapıştırın.
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İki çileği dört parçaya ayırarak çilek dilimleri elde edin. Çiçek yaptığınız çileklerin ortasını yaban mersini ile doldurun ve sap kısmı için kereviz sapı kullanın.
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Muz, armut, kivi, portakal ve peynir dilimlerini dairesel bir şekilde kesin ve Satürn halkaları için peyniri uzun, ince bir dikdörtgen şeklinde kesin. Daireleri yerleştirin ve bir üzüm, yabanmersini, nohut ve bir dilim pepperoniyi tabağa koyun. Yıldızları yapmak için gezegenlerin arasına süzme yoğurt yerleştirin.
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Bir tabak üzerine 2 yemek kaşığı humus koyun. Humusu üçgen şeklinde yayın. Dört beş dilim halinde kırmızı biber kesin ve lav püskürten bir yanardağ yaratmak için biber dilimlerini humus üstüne yerleştirin.
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Mutfak makası kullanarak, yarım dil peynirini ortadan kesin. Sekiz kola ulaşıncaya kadar peyniri ayırmaya devam edin. Gözlerini yapmak için kuru üzümü ikiye ayırın ve fıstık ezmesi ile peynire yapıştırın.
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Ağacın gövdesi olarak bir muzun yarısını kullanın. Hafif kavisli dilimler halinde bir kiviyi kesin ve muz üstüne dilimleri yerleştirin palmiye ağacı yaprakları gibi dışa doğru düzenleyin.
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İki dilim halinde elmaları kesin. Elma dilimlerinin her iki ucunun içine yatay bir şekilde kürdan yerleştirin. Tekerlekleri yapmak için üzümleri kürdana doğru kaydırın. (Kaynak: uzuncorap.com)