CNN, dünyanın en iyi 20 çorbası seçti; listede Türkiye’den de bir çorba var
16 Ocak 2022 09:57
121
CNN, dünyanın en iyi 20 çorbası için yayınladığı listede çeşitli ülkelerden farklı lezzetlere yer verdi. Listede Türkiye'den de bir çorba yer alıyor. İşte o liste:
221
1. Banga çorbası – Nijerya
421
3. Borş çorbası – Ukrayna
521
4. Bouillabaisse – Fransa
621
5. Caldo verde – Portekiz
721
6. Çorba frik – Cezayir, Libya ve Tunus
821
7. Chupe de Camarones – Peru
1021
9. Yerfıstığı çorbası – Batı Afrika
1121
10. Bamya çorbası – Amerika Birleşik Devletleri
1321
12. Kharcho – Gürcistan
1421
13. Lanzhou Beef Noodle Çorbası – Çin
1521
14. Mohinga – Myanmar
1621
15. Menudo çorbası – Meksika
1721
16. Moqueca de camarão – Brezilya
1821
17. Soto ayam – Endonezya
1921
18. Tom yum çorbası – Tayland
2021
19. Tonkotsu ramen- Japonya
2121
20. Yayla çorbası – Türkiye
© Tüm hakları saklıdır.