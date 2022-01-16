T24 LogoT24 Logo

CNN, dünyanın en iyi 20 çorbası seçti; listede Türkiye’den de bir çorba var

16 Ocak 2022 09:57

121

CNN, dünyanın en iyi 20 çorbası için yayınladığı listede çeşitli ülkelerden farklı lezzetlere yer verdi. Listede Türkiye'den de bir çorba yer alıyor. İşte o liste:

221

1. Banga çorbası – Nijerya

321

2. Beef pho – Vietnam

421

3. Borş çorbası – Ukrayna

521

4. Bouillabaisse – Fransa

621

5. Caldo verde – Portekiz

721

6. Çorba frik – Cezayir, Libya ve Tunus

821

7. Chupe de Camarones – Peru

921

8. Gazpaço – İspanya

1021

9. Yerfıstığı çorbası – Batı Afrika

1121

10. Bamya çorbası – Amerika Birleşik Devletleri

1221

11. Harira – Fas

1321

12. Kharcho – Gürcistan

1421

13. Lanzhou Beef Noodle Çorbası – Çin

1521

14. Mohinga – Myanmar

1621

15. Menudo çorbası – Meksika

1721

16. Moqueca de camarão – Brezilya

1821

17. Soto ayam – Endonezya

1921

18. Tom yum çorbası – Tayland

2021

19. Tonkotsu ramen- Japonya

2121

20. Yayla çorbası – Türkiye

cnnen iyi çorbalardünyanın en iyi çorbalarıyayla çorbası
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24