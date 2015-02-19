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Çizgilerde bugün

19 Şubat 2015 10:30

110

Latif Demirci, Hürriyet

210

İbrahim Özdabak, Yeni Asya

310

Haslet Soyöz, Milliyet

410

Sefer Selvi, Evrensel

510

Ercan Akyol, Milliyet

610

Mehmet Çağçağ, Habertürk

710

Salih Memecan, Sabah

810

Osman Turhan, Yeni Şafak

910

Mustafa Bilgin, Aydınlık

1010

Emre Özdemir, Zaman

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