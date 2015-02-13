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Çizgilerde bugün

13 Şubat 2015 08:45

19

Tan Oral, T24

29

Latif Demirci, Hürriyet

39

Tuğrul Karacan, Zaman

49

Sefer Selvi, Evrensel

59

Mehmet Çağçağ, Habertürk

69

Ercan Akyol, Milliyet

79

Salih Memecan. Sabah

89

Haslet Soyöz, Milliyet

99

İbrahim Özdabak, Yeni Asya

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