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Cinsellikten neden soğuruz?

Cinsellikten soğuma, kişide veya partnerlerin ilişkisinde zorluklara yol açan cinsel ilgilerde, istek ve fantezilerde azalmadır.

26 Kasım 2020 20:17

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Cinsellikten uzaklaşma ve isteksizlik birçok nedene bağlıdır. Bazen bu duruma fiziksel sorunlar neden olurken, bazen de psikolojik sorunlar neden olmaktadır. Psikiyatrist/Psikoterapist Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Üney konu hakkında Mahmure'ye bilgiler verdi:

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Cinsellikten soğuma daha çok psikolojik kökenlidir. Kadınlarda cinsellikten soğumanın nedenlerinden bazıları şöyle:

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1. Cinsel konuda bilgi yetersizliği

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2. Cinsel konularda istekli gözükürse, bunun başka anlamlar çekilmesi kaygısı

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3. Sözel ve fiziksel şiddet

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4. Ön sevişme süresinin kısalığı

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5. Kendi bedeniyle ilgili beğenilme kaygısı

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6. Orgazm olamama

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7. Depresyon

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8. Partnerle uyumsuzluk

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9. İstenmeyen gebelik yaşama

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10. Cinsellikte yaşanan duygusallığın tatmin etmemesi

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12. Cinsel istekleri konusunda kendi ifade edememesi

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13. Cinselliğin başlatılmasını karşı taraftan bekleme

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14. Olumsuz yaşanan ilk deneyim

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15. Menopoz

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16. Mastürbasyon yapmama

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17. Vajinusmus (Birleşememe)

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Erkeklerde cinsel istekte azalma nedenlerinden bazıları şöyle:

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1. Sertleşme sorunu

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2. Erken boşalma

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3. Partnerle yaşanan sorunlar

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4. Ağır ve uzun çalışma saatleri

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5. Bilgi eksikliği

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6. Olumsuz yaşanan ilk deneyim

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7. Ekonomik sorunlar

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8.Depresyon

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9.Cinsellikte başarılı olamama korkusu

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10. Yaşlılık

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Profesyonel yardım almak, cinsellikle ilgili sorunun üstesinden gelebilmenin en önemli yoludur.

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