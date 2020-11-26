Cinsellikten neden soğuruz?

Cinsellikten soğuma, kişide veya partnerlerin ilişkisinde zorluklara yol açan cinsel ilgilerde, istek ve fantezilerde azalmadır.
26 Kasım 2020 20:17
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Cinsellikten uzaklaşma ve isteksizlik birçok nedene bağlıdır. Bazen bu duruma fiziksel sorunlar neden olurken, bazen de psikolojik sorunlar neden olmaktadır. Psikiyatrist/Psikoterapist Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Üney konu hakkında Mahmure'ye bilgiler verdi:
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Cinsellikten soğuma daha çok psikolojik kökenlidir. Kadınlarda cinsellikten soğumanın nedenlerinden bazıları şöyle:
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1. Cinsel konuda bilgi yetersizliği
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2. Cinsel konularda istekli gözükürse, bunun başka anlamlar çekilmesi kaygısı
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3. Sözel ve fiziksel şiddet
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4. Ön sevişme süresinin kısalığı
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5. Kendi bedeniyle ilgili beğenilme kaygısı
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6. Orgazm olamama
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7. Depresyon
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8. Partnerle uyumsuzluk
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9. İstenmeyen gebelik yaşama
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10. Cinsellikte yaşanan duygusallığın tatmin etmemesi
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12. Cinsel istekleri konusunda kendi ifade edememesi
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13. Cinselliğin başlatılmasını karşı taraftan bekleme
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14. Olumsuz yaşanan ilk deneyim
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15. Menopoz
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16. Mastürbasyon yapmama
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17. Vajinusmus (Birleşememe)
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Erkeklerde cinsel istekte azalma nedenlerinden bazıları şöyle:
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1. Sertleşme sorunu
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2. Erken boşalma
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3. Partnerle yaşanan sorunlar
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4. Ağır ve uzun çalışma saatleri
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5. Bilgi eksikliği
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6. Olumsuz yaşanan ilk deneyim
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7. Ekonomik sorunlar
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8.Depresyon
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9.Cinsellikte başarılı olamama korkusu
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10. Yaşlılık
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Profesyonel yardım almak, cinsellikle ilgili sorunun üstesinden gelebilmenin en önemli yoludur.