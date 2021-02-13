Cinsel sorunlarda ten uyumunu yakalamanın 6 yolu

Çiftler arasındaki cinsel sorunları tedavi etmek için ten uyumunu yakalamanın şart olduğunu söyleyen Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, 6 yöntemle bu sorunun aşılacağını dile getirdi.
13 Şubat 2021 10:23
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Birçok çiftin karşılıklı çekimi yitirdikten sonra tekrar elde edebildiğini belirten Prof. Dr. Hattat, “Bunun için yetersiz olmaktan korkmak, anormal olmaktan çekinmek, arzuları ifade edememek gibi engellerin ortadan kaldırılması şart. Cinsel sorunların tedavi edilmesi ise ten uyumunu sağlamak için olmazsa olmazdı" diye konuştu.
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Prof. Dr. Hattat, ten uyumunu sağlamak için şu önerilerde bulundu...
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“Öncelikle var olan cinsel fonksiyonlarınızı dikkatle gözden geçirin. Erkekte sertleşme sorunu, erken boşalma, cinsel isteksizliğin bulunması, kadında uyarılma güçlüğü, orgazm problemi, cinsel ağrı karşılıklı çekim ve ten uyumunun en büyük düşmanlarıdır."
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“Cinsel sorunların yüzde 70'inin organik nedenlerle geliştiğini hatırlayın. Mutlaka bir tıbbi incelemeden geçerek cinsel problemlerinizin tıbbi nedenlerini bulun ve buna yönelik bir tedavi alın."
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“Doğru cinsel bilgilere sahip olduğunuzdan emin olun. Cinsel ilişkinin ne kadar süreceği, hangi davranışların yapılacağı gibi pek çok konuyu kulaktan dolma öğreniyoruz. Eğer yanlış bilgiler varsa mutlaka doğru bir kaynaktan teyit alın. "
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“Kadın ve erkek arasında cinsel anatomi-fizyoloji farklılıkları nedeniyle çoğu zaman uyarılma ve orgazm süresi farklılık gösterir. Kadında orgazm getiren davranışlar ile erkekte sertleşme ve boşalmayı sağlayanlar farklıdır. Sizin için işe yarayan seks hareketleri eşinize keyif vermeyebilir. Bu durumda birbirinizi suçlamayın, konuşarak ikiniz için de işe yarayan bir rutin belirleyin."
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“Cinsel hayatınızda tatminsizlik yaşıyorsanız bu durumu eşinizle kırıcı ve eleştirisel olmayan bir tonda konuşun. Neleri iyileştirebileceğinizi görüşün. Gerekiyorsa bir uzmandan yardım alın."
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“Ten uyumsuzluğunda hemen ümitsizliğe kapılmayın. Unutmayın bazı çiftler cinsel uyumu ilk denemede yakalasa da pek çok çift için bu uyumu sağlamak çok daha uzun vakit alır. Ancak zaman içinde düzelme olmazsa yardıma başvurun."
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Prof. Dr. Hattat, ten uyumunun düşmanlarını ise şöyle açıkladı...
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"Sertleşme sorunu, erken boşalma, cinsel isteksizlik, cinsellikten utanma veya suçluluk duyma. Kendine güvenmeme, performans endişesi. Eş tarafından yanlış anlaşılma-değerlendirilme kaygısı. Öfke, yakınlaşma korkusu. İlişki sorunları, acelecilik. Stres, endişe, depresyon ve cinsel bilgi yanlışları.”