Cinsel isteksizliğin sebepleri neler?

İnsanın doğası gereği cinsellik en temel dürtülerden biridir. Cinselliğini yaşayamayan ve doyuma ulaşamayan bireyler ilişkilerine dair birçok sorun yaşayabilir. Kadın Hastalıkları, Doğum ve Cinsel Terapi Danışmanı Op. Dr. Burcu Çetinkaya, cinsel isteksizliğin birçok sebebi olacağının vurgulayarak, konuyla ilgili doğru bilinen yanlışları ve akla takılan tüm sorulara açıklık getirdi.
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Cinsel isteksizlik tedavi edilebilir bir problemdir. Tedavi döneminde en önemlisi çiftin birbirine karşı sabırlı olmasıdır. Tedavinin temel amacı eşler arasında bozulan iletişimin onarılması ve cinsel uyumun yeniden inşa edilmesidir. Kadın Hastalıkları, Doğum ve Cinsel Terapi Danışmanı Op. Dr. Burcu Çetinkaya cinsel isteksizlik ile ilgi bilenen yanlışlara açıklık getirdi.
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Posta'nın haberine göre; kadın ve erkeklerin sağlık bir cinsel hayat sürmelerine engel olabilen ve zaman zaman her bireyde görülebilen bu sorun psikolojik, kültürel, sosyal ve çoğu zaman tıbbi durumlara bağlı olarak ortaya çıkabilir.
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Cinsellikle ilgili korku ve kaygılar, cinsel birleşme sırasında ağrı veya acı, sertleşme güçlüğü, erken boşalma ya da boşalmada güçlük, kadınlarda orgazm sorunları bu duruma yol açabilir. Eşler arasındaki cinsel uyumsuzluk da isteksizliğe neden olabilir.
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Cinsel isteksizlik kadınlarda da erkeklerde de görülebilir. Bu açıdan çok ciddiye alınması gereken bir sorun olan cinsel isteksizliğe kavgalar, eşe duyulan öfke ve çiftlerin kendini değersiz hissetmesi gibi nedenlerden ileri gelebileceği de unutulmamalı.
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Ancak cinsel isteksizliğin tıbbi sebepleri de olabilir. Antidepresanlar, hormonal dengesizlikler, kalp, karaciğer ya da böbrek hastalıkları ile menopoz bunlardan bazılarıdır. Bu noktada konusunda uzman bir hekime başvurmalı veya cinsel terapist ve psikologlardan destek alınmalı.
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Cinsel isteğin olmaması sonucu cinsel ilişki sıklığında azalma olması, yorgunluk ve depresif duyguların çoğalması gibi belirtileri izlenebildiği bu durumda yeterli cinsel uyarı olmasına rağmen cinsel etkinlikte bulunma isteğinin az veya hiç olmaması sizi tedavi konusunda harekete geçirmelidir.
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Cinsel isteksizliğin tedavisi altta yatan nedenlere bağlı olarak psikolojik ve ilaç tedavisi ile gerçekleştirilebilir.
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Eğer altta yatan sebepler psikolojikse cinsel terapi, aile terapisi veya bedensel egzersizlerle tedavi edilebilir. Tıbbi ise de hekiminiz tarafından ilaç veya diğer tedavi yöntemleri başlanması da önerilebilir.