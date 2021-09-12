Cinsel fanteziler sağlıklı mı yoksa 'sapkınlık' mı?
Cinsel konuları konuşmak ve tartışmak bile tabuyken ya fantezileri konuşmak?
12 Eylül 2021 20:42
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Cinsel konuları konuşmak ve tartışmak hala tabu olmayı sürdürüyor.
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Erkekler bu konuda kadınlara oranla daha rahat olsalar da uzman görüşler ilişkinin sağlıklı devam etmesi için zevklerin ve varsa sorunların tartışılarak halledilmesi gerektiğini savunuyor.
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Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, cinsel terapist Op. Dr. Gökçen Erdoğan'ın bu konudaki görüşü şöyle:
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‘Yerinde, zamanında ve dozunda yapıldığı sürece keyif verici ve zararsız bir durum diyebiliriz. Kadın için her konuda olduğu gibi cinsellikte de duygusallık her zaman başrolde' diyor ve ekliyor:
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‘Cinsellik anında da kadın romantikleşir. Yeni tecrübelerden ziyade eskiye bağlı kalmayı tercih edebilir. Yeniyi koklamak istemez. Cinsellik, yani yasak meyve her daim onlar için yasaktır! Hayallerinde bile. Erkeklerin ‘Nerede, nasıl olduğu önemli değil, yeter ki olsun' cümlesi, kadında ‘Nerede ve ne zaman olduğu çok önemli, her şey ölçülü olmalı' cümlesi ile değişir.
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Erkekler için fantezi alanı, kimseye hesap vermeyecekleri bir yer olduğu için açılırlar da açılırlar, hayatlarında hiç denemedikleri şeyleri hayal edebilirler. Özellikle bir ünlü ile ilişkiye girmek, pencereler açık seks yapmak, o esnada çeşitli aletler kullanmak, arabada ve her an yakalanma korkusu olan bir yerde partneri sıkıştırmak gibi.'
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Normal bir cinsel ilişki bile toplumsal baskılar yüzünden kadını zorlarken işin içine bir de fanteziler girince olayın seyri iyice değişiyor. Korku, duygularını ifade edememe ya da ‘sapık' gibi hissetmek gibi durumların hepsi belki de daha iyi bir cinsel hayatın önündeki engelleri oluşturuyor, erkek ve kadını karşı karşıya getirebiliyor. Bu noktada fantezi dediğimiz şey normal mi diye sormadan edemiyoruz.
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Gökçen Erdoğan; “Aslında bir kişi cinsel fantezi kuruyorsa, bu o kişinin sağlıklı bir cinsel yaşamı olduğunun ya da olacağının göstergesidir. Hayatını eğlenceli hale dönüştürebiliyorsan, monotonluktan uzaklaşıp heyecan katabiliyorsan, üzerindeki baskıları azaltabiliyorsan, çok ileri gitmemek kaydıyla bu senin günlük hayatını rahat ve huzurlu bir şekilde geçirmene de yardımcı olur. İstediğini de, hazzını da, orgazmını da en üst noktalarda yaşarsın. Kendine daha çok güvenirsin, kısacası hayatını kolaylaştırır ve renk katarsın.” diyor (Elle dergisinden alıntıdır)