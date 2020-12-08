Çin'de bir kadın evini 1300 köpek, 100 kedi ve 4 atla paylaşıyor
Çin'in güneybatısındaki Chongqing kentinde yaşayan Wen Junhong isimli kadın 20 yıl önce sokaktan terk edilmiş bir köpeği kurtardı. Şimdi ise evini bin 300'den fazla köpek, 100 kedi, 4 at ve bir dizi tavşan ve kuşla paylaşıyor ve hayvanların sayısı artmaya devam ediyor. (Kaynak: NTV)
08 Aralık 2020 13:31
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Çin'in güneybatısındaki Chongqing kentinde yaşayan Wen Junhong isimli kadın 20 yıl önce sokaktan terk edilmiş bir köpeği kurtardı. Şimdi ise evini bin 300'den fazla köpek, 100 kedi, 4 at ve bir dizi tavşan ve kuşla paylaşıyor ve hayvanların sayısı artmaya devam ediyor.
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Çin'in güneybatısındaki Chongqing kentinde yaşayan Wen Junhong, 20 yıl önce sokakta yaralı halde bulduğu Pekinez türü bir köpeği evine aldı ve “nazik ve sessiz” anlamına gelen Wenjing adını verdi. Fakat Wen, farklı köpekleri kurtarmaya devam etti ve şu an evini yaklaşık bin 500 sokak hayvanıyla paylaşıyor.
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68 yaşındaki kadın sokakta köpekleri kazalardan köpek eti ticareti için kaçırılmaya kadar hayvanları olabilecek tüm tehlikelere karşı korumak için böyle bir yolu seçtiğini açıkladı.
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Wen, “ Bu köpeklere bakmamız çok önemli. Dünya sadece bize ait değil, yüm yaşamlara saygı duymalıyız” ifadelerini kullandı.
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Wen, bu nedenle her gün düzenli olarak ön bahçesine terk edilmiş evcil ve sokak hayvanlarının bırakıldığını ve yaralı hayvanlara yardım etmesi için telefonla arandığını belirtti. Adeta bir sivil toplum kuruluşu gibi çalıştığını belirten Wen, bin 300’den fazla köpeğin yanı sıra yüz kedi, dört at ve bir dizi tavşan ve kuşla yaşadığını ifade etti.
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Wen, her sabah saat 4’te uyandığını ve hayvanlar için 500 kilogramdan fazla pirinç, et ve sebze pişirerek başladığını söyledi. Ayrıca, günde 20-30 varil hayvan dışkısı temizlediğini aktardı.
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İki katlı evinin her odasında yan yana ve üst üste yığılmış kafesler olduğu görülen Wen, hayatını dairesini satarak elde ettiği gelirle, 60 bin yuan'a (yaklaşık 72 bin Türk lirası) varan kredilerle ve bir çevre teknisyeni olarak daha önceki kariyerinden elde ettiği emeklilik ve hayat birikimiyle finanse ettiğini açıkladı.
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Sosyal medyada bir kişinin, "Böylesine küçük bir kafeste yaşamak, başıboş bir köpek olmaktan daha iyi değil" diye yazdığını ifade eden Wen, hayvanları kafeste tutmaya mecbur olduğunu çünkü birbirlerine zarar verdiklerini söyledi.