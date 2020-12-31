Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu

Çılgın Sayısal Loto, dev ikramiyesiyle bu akşam saat 21.30'da gerçekleşti. Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanan çekilişte kazandıran şanslı numaralar 1, 31, 45, 53, 58, 72 ve joker 23 oldu.
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Haftada üç kez düzenlenen Çılgın Sayısal Loto oyununda bu haftanın ikinci çekilişi gerçekleşti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişte kazandıran şanslı numaralar 1, 31, 45, 53, 58, 72 ve joker 23 oldu.
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Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi ve Çarşamba günleri saat 21:30'da Cumartesi günü ise saat 21:45'te düzenleniyor.