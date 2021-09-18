Cildi hızlı yaşlandıran 6 gıda

bazı besin tercihleriniz de daha hızlı yaşlanmanıza sebep olabilir. Peki, cildi yaşlandıran besinler nelerdir? İşte cildinizin yaşlanmasını hızlandırabilecek 6 gıda
18 Eylül 2021 09:02
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1-Baharatlı yiyecekler: Baharatlı yiyecekleri tamamen bırakmayın ama onları tüketirken biraz daha dikkatli olun. Baharatlı yiyecekler, menopoz dönemindeki kadınlarda yaygın olan bir cilt rahatsızlığı rozasea yani gül hastalığını alevlendiriyor. Nasıl mı?
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Baharatlı yiyecekler kan damarlarını genişleterek cildinizin kızarmasına veya lekeli görünmesine neden olabilir.
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2-İşlenmiş etler: Şarküteri ürünlerini sadece kalp sağlığınız için değil, cildiniz için de vazgeçmeniz gereken besinler arasında yer alıyor.
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Sosis, salam, sucuk gibi işlenmiş etlerin tümü yüksek oranda doymuş yağ, sodyum ve sülfit içerir. Bunların hepsi de cildi kurutur ve iltihaplanmaya neden olarak kolajen üretimini zayıflatır.
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3-Alkol: Alkol dehidre (su kaybına yol açan) edicidir ve bu da cildinizi doğrudan etkiler. Sonuçta cildinizin %64'ü sudur. Ayrıca yoğun bir alkol tüketiminden sonra cildiniz daha şiş görünebilir.
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Bununla birlikte kolajen kaybına neden olarak kırışıklıklara yol açabilir. Alkolü sadece cildiniz için değil, genel sağlığınız için de liste dışı bırakın.
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4-Şekerli gıdalar: Tatlı tüketmek, kontrolünüz altında olduğu sürece o kadar zarar vermez. Şeker yüklü çok fazla işlenmiş gıda tüketirseniz vücudunuz kolajene zarar veren birtakım maddeler üretecektir. Yani ne kadar fazla şeker tüketirseniz o kadar hızlı yaşlanırsınız.
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5-Tuz: Tuz vücudu hem susuz bırakır hem de ciltte ödeme yol açar. Bu da cildinizin kırışmasına sebep olarak yaşlanmanızı hızlandırır.
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6-Asitli içecekler: İçinde çok fazla şeker ve asit bulunan bu içecekler, dehidrasyona yol açarak cildinizi susuz bırakırlar.