Hangi besin cildi nasıl besliyor?

Parlak ve sağlıklı bir cilde sahip olmak, hepimizin hayali.Özellikle güneşin kendini daha fazla göstermeye başladığı bugünlerde, cilt bakımının da önemi artıyor. İşte sağlıklı bir cilde kavuşabilmek için, cilde iyi gelen doğal besinler. Yaşlanma önleyici, kırışık azaltıcı ve leke giderici özelliğe sahip bu besinleri buzdolabınızdan eksik etmeyin.
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Bal, cilt bakımı konusunda en etkili besinlerden biridir. Cildin sahip olduğu doğal nemi korumasına yardımcı olur. Bal içeren maskeler, cildin aknelerden temizlenmesine ve yaşlanmanın etkilerinden korunmasına yardımcı olur. Cilde parlaklık verir.
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Badem, en etkili cilt bakım ürünlerinden vazgeçilmezlerindendir. Badem yağı, cilt üzerindeki ince çizgilerin ve kırışıkların azalmasına yardımcı olur. Cildin sarkmasını da önler.
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Salatalık, aynen ananas gibi şişkinlikleri azaltan iltihap önleyici etkiye sahiptir. Cilt dokusunu yumuşatıp sakinleştirermesinin yanı sıra, bağ dokuyu güçlendirir. Salatalık ayrıca, güneş yanıkları üzerinde de iyileştirici etki yapar.
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Ananas, cildi yumuşatır ve güneşin neden olduğu olumsuz etkilerden korur. Ananasın içeriğindeki bromelain enzimi, iltihaplanmayı önlerken, cildin arınmasına da yardımcı olur. Gözenekleri temizler.
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Patates, yaşlandırmayı önleme konusunda en etkili yiyeceklerden biridir. Cildi koyu renkli lekelerden temizlerken, kırışıklıkların da azalmasına yardımcı olur. Gözlerinizin üzerine 10 dakika süreyle koyacağınız patates dilimleri, kaz ayağı kırışıklardan kurtulmanıza yardımcı olacaktır.
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Yoğurdun ömrü uzatıcı etkisi, cilt üzerinde de geçerli. Yoğurt içeren cilt maskeleri, cildin gençleşmesine yardımcı olurken, içeriğindeki doğal asitler ölü derinin temizlenmesine ve cildin ışıldamasını sağlar.
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Hindistan cevizi, cildin sarkmasını ve kırışıkları önlemede oldukça etkili bir besindir. Gece yatmadan önce cildinize Hindistan cevizi yağıyla bakım yapmak, cildin gerginleşmesini sağlayarak kırışıkları önler. Ayrıca yaşlanma belirtilerini de ortadan kaldırır.
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Yumurta beyazı, cilde uygulandığı zaman, yaşlanma önleyici bir etki gösterir. Göz altlarındaki kırışıklıkları azaltır ve cilde esneklik kazandırır. Yumurtada bol miktarda bulunan protein, serbest radikallerin zarar verdiği hücrelerin onarılmasına yardımcı olur. İçeriğindeki biyotin ise, cildin kurumasını önler.
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İçeriğindeki yüksek C vitamini ve antioksidan oranı, portakalı, etkili bir cilt bakım ürünü yapıyor. Portakal, ciltteki kansere neden olabilecek bozulmaları önlerken, yaşlanmanın da etkilerini görünmez kılıyor. (Kaynak: uplifers.com)