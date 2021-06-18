Chloe Loughnan, Serdar Ortaç’ın evine haciz koydurdu
18 Haziran 2021 10:25
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Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan ünlü şarkıya dava açtı.
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Serdar Ortaç, borçlarının bittiğini fakat eski eşi Chloe’ye ödediği nafakanın kendisini zorladığı söyledi.
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Ortaç, "Diğer borçlarım bitti ama Chloe'ye ödediğim nafaka beni zorluyor.
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Eskiden sorun yaratmıyordu ama artık coştu. İnsanlar böyle maalesef. Evime haciz koydurmuş.
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600 bin lira para ödeyeceğim ona, bende parası kalmaz" diye sitem etti.
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