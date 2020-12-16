Chicago Tribune, 2020 yılının fotoğraflarını seçti
Koronavirüs Mart ayında bölgeyi tehdit etmeye başladığında, Chicago bölgesi sakinlerinin çoğu valinin evde kalma düzenini takip etmek için evlerine sığındı. Chicago Tribune fotoğrafçıları her zaman olduğu gibi işte kaldı. Çalışmaları, bu olağanüstü olayların hayatımızı nasıl etkilediğini gösterdi.
16 Aralık 2020 16:35
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Koronavirüs Mart ayında bölgeyi tehdit etmeye başladığında, Chicago bölgesi sakinlerinin çoğu valinin evde kalma düzenini takip etmek için evlerine sığındı. Chicago Tribune fotoğrafçıları her zaman olduğu gibi işte kaldı. Çalışmaları, bu olağanüstü olayların hayatımızı nasıl etkilediğini gösterdi.
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1. NİSAN: Soldan Scherina Seaton, Loretto Hastanesinde bir YBÜ hemşiresi; OSF Little Company of Mary Medical Center'da solunum terapisti olan Carol Bailey; ve Loretto Hastanesi acil servis teknisyeni Adam Gomez, koronavirüs salgını sırasında ön saflarda çalışanlar. (Brian Cassella / Chicago Tribune)
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2. 15 MAYIS: Çavuş Nicholas Bobzin, Illinois National Guard'ın Markham'daki eyalet emisyon test tesisinde bulunan arabaya servis test tesisindeki bir müşteriden kişisel bilgileri alıyor. (Zbigniew Bzdak / Chicago Tribünü)
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3. NOV. 6: Kayıtlı hemşire Guadalupe Duran, 6705 S. Wentworth Ave. adresindeki bir otoparkta arabaya biniş ve yürüme COVID-19 test sahasındaki bir adama ücretsiz COVID-19 testi uygular (Antonio Perez / Chicago Tribune)
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4. 8 MAYIS: Disko ışıklarının parladığı bu Round Lake Beach ailesi, soldan Kayla Jimenez, Hugo Jimenez, Gio Jimenez, Scarlett Serna ve Vanessa Gutierrez dahil, McHenry Outdoor Theatre'da bir film izliyor. Drive-in sahibi Scott Dehn açılış gecesi 350 arabanın geldiğini tahmin ediyor. (Stacey Wescott / Chicago Tribune)
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5. 15 NİSAN: Roseland Community Hospital yoğun bakım ünitesi hemşiresi Subu Kirugulige, COVID-19 hastasıyla ilgilenmeyi bitirdi. O öğleden sonra, YBÜ'nün 10 yatağından dokuzunda COVID-19 hastaları, sekizi ventilatörlerle doluydu. (E.Jason Wambsgans / Chicago Tribune)
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6. 22 NİSAN: Gece Bakanlığı'nda uygulayıcı hemşire olan Chandra Matteson, sandviç dağıtırken ve CTA Blue Line trenlerinde sıcaklıkları kontrol ederken mola vermek için duraklıyor. Sosyal hizmet kurumları, pandemi sırasında CTA trenlerine sığınan evsizlerin sayısında artış olduğunu bildirdi. (E.Jason Wambsgans / Chicago Tribune)
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7. 6 MAYIS: Cristo Rey Cizvit Lisesi son sınıf öğrencisi solda Thania Martinez ve okul danışmanı Karen Laureano, Laureano'nun sınıf yüzüğünü teslim ederek Martinez'i şaşırtmasının ardından birbirlerine sarılırlar. (Chris Sweda / Chicago Tribünü)
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8. 31 TEMMUZ: İnsanlar, Chicago'nun Yakın Doğu Yakası mahallesindeki açık bir arsada, Chicago bayrağı temalı piknik masalarında öğle yemeği yiyorlar. (Abel Uribe / Chicago Tribune)
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9. 19 HAZİRAN: Carolyn Oliver, bir barış mitingine katılırken ve Güney Dearborn Caddesi'nin 2400 bloğundaki Park 540'ta Juneteenth'i kutlamak için yürüyüşe çıkan oğlu Roman Oliver'ı sırtına alıyor. (John J. Kim / Chicago Tribune)
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10. 1 HAZİRAN: 25 Mayıs'ta George Floyd'un bir Minneapolis polis memuru tarafından öldürülmesinin ardından protestocular, Lake Shore Drive'a giden Irving Park Road rampasına tırmanıyor. (Armando L. Sanchez / Chicago Tribune)
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11. AĞU. 15: Chicago polisi, Chicago şehir merkezindeki Randolph ve Dearborn sokaklarının köşesindeki protestoculara biber gazı kullandı. Protestocular, Chicago Polis Departmanını kirletmek ve ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Teşkilatını kaldırmak istiyorlardı. (Chris Sweda / Chicago Tribünü)
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12. 30 MAYIS: Protestocular, Minneapolis'te George Floyd'un öldürülmesini protesto ederken insanların hareket etmesini önlemek için batıdaki köprüler kaldırılırken Wabash Bulvarı Köprüsü'nde duruyor. (John J. Kim / Chicago Tribune)
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13. 30 MAYIS: Trump International Hotel & Tower'ı koruyan polis memurları, 25 Mayıs'ta George Floyd'un bir Minneapolis polis memuru tarafından öldürülmesini protesto etmek için yürüyüş sırasında protestocuları durdurdu ve yürüyüş yaptı. (John J. Kim / Chicago Tribune)
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14. ŞUBAT. 7: Chicago Polisi, Michigan Bulvarı ile Wabash Bulvarı arasındaki Doğu 71. Cadde'de silahlı bir soygun girişiminde bir mağaza görevlisinin vurulmasının ardından bir olay yerini tespit etti. (Terrence Antonio James / Chicago Tribune)
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15. 22 HAZİRAN: Bir polis, Chicago'nun Gresham semtindeki South Wood Caddesi'nin 8600 bloğunda ikisi ölümcül olmak üzere üç kadının vurulduğu olay yerinde perişan haldeki bir kadına polis aracına kadar eşlik ediyor. (Erin Hooley / Chicago Tribünü)
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16. OCAK. 23: Kaptan Shannon Mager, Madeline Adası'ndan Bayfield, Wisconsin'e, Superior Gölü'nün normalde yılın o zamanında kullanabileceği bir feribotla gidiyor. Araştırmalar, Superior Gölü'nün gezegendeki en hızlı ısınan göller arasında olduğunu gösteriyor. (Zbigniew Bzdak / Chicago Tribünü)
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17. AĞU. 8: Garantili Oran Alanında Chicago White Sox ve Cleveland Indians arasında oynanan bir maçtan önce saha ekibi çalışanları koltuklardaki örümcek ağlarının tozunu alıyor. Karton kesilmiş "Fantastik Suratlar" promosyonu, White Sox Hayır Kurumları için 55.000$'dan fazla para topladı. (John J. Kim / Chicago Tribune)
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18. OCT. 12: BandWidth band programına katılan öğrenciler Chicago'daki bir performans sırasında oynuyorlar. (Raquel Zaldivar / Chicago Tribune)
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19. 1 MAYIS: Greg Zanis, eşi Susan ile birlikte Aurora'daki evinde kanserle savaşırken iyi dilekçileri tarafından ziyaret edilir. Zanis, yıllardır hem yerel hem de ülke çapında cinayet ve kurbanları vurmak için haçlar yapmıştı. (Zbigniew Bzdak / Chicago Tribünü)
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20. OCT. 11: Solda Sloane Griffin, ve kardeşi Sean Griffin, Edgewater mahallesinde sanal Chicago Maratonunu koşmaya hazırlanırken Rev. Michael Bradley için tezahürat yapıyor. Koşu, Bradley'nin 25 yılda 49. maratonu oldu. (Youngrae Kim)