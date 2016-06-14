Che 88. yaşında; Nerede ezilen bir halk varsa oralıyım...
14 Haziran 2016 21:38
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Ernesto Che Guevara 14 Haziran 1928'de doğdu. Hayatını eşitsizliğe karşı bağımsızlık ve özgürlük mücadelesine adayan Arjantinli doktor yaşasaydı bugün 88. yaşını kutlayacaktı. 9 Ekim 1967’de 39 yaşındayken Bolivya’da öldürüldü. Tüm dünyada özgürlük hareketlerinin sembolü oldu. "Yepyeni bir dünya kuracağız... Ve dört bir yana yazacağız; Gerçekçi ol, imkansızı iste." sözleri devrimci mücadelenin baş sloganı oldu. İşte Guavera’nın hafızalara kazınan sözleri …
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“Her şey çocuklara daha mutlu bir Dünya bırakabilmek içindi… “
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“Bir çiçeği öldürebilirsiniz ama baharı öldüremezsiniz”
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“ Dik dur ve gülümse … bırak neden gülümsediğini merak etsinler”
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“Tek amacım, gittikçe soğuyan bu dünyada üşüyen halkların ısınabileceği, paylaşılan ateşler yakmaktı.”
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“Ben Ernesto’ydum sadece Ernesto, sizde sadece bir şey olarak var olursunuz. Che olmayı kendim istedim, sizde inanırsanız olursunuz, inanırsanız.”
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“Özgürlüğün en büyük düşmanı, halinden memnun olan kölelerdir.”
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“Nerede ezilen bir halk varsa oralıyım.”
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“Hayat korkakları affetmez. Kaybettiğin tek savaş, uğrunda savaşmaktan vazgeçtiğindir. Kaybetmekten korkma; bir şeyi kazanman için bazı şeyleri kaybetmelisin. Ve unutma; kaybettiğinde değil, vazgeçtiğinde yenilirsin.”
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“Dünyanın neresinde olursa olsun, haksız yere birisinin suratına atılan tokadı kendi suratında hissetmeyen kişinin insanlığından şüphe ederim.”
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“Ezilen halkı anlamak için komünist, sosyalist, solcu, sağcı, ateist ya da dindar olmak gerekmiyor... İnsan ol yeter!”
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“Kapitalist bir sistemde insanlar görünmez bir kafesin içinde yaşarlar.”
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“Aç insanIarın karnını doyurduğum zaman bana kahraman diyorIar. BunIarın neden aç oIduğunu sorduğum zaman ise; bana komünist diyorIar. “