Çeşme'de normalleşmenin ilk gününde sahillerde yoğunluk oluştu
Koronavirüs tedbirlerinin bir kısmının kaldırılmasının ilk gününde İzmir'in Çeşme ilçesinde, yoğunluk yaşandı. Tatile gelen vatandaşlar, esnafın yüzünü güldürdü.
01 Temmuz 2021 15:40
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Çeşme'de normalleşmenin ilk gününde yoğunluk
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Yaklaşık 1,5 yıldır süren kısıtlamalar bugün kaldırıldı. İzmir'in turizm cenneti Çeşme'de hareketlilik arttı, yoğunluğu oluşmaya başladı.
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Kısıtlamaların bir kısmının kaldırılmasıyla ilçede, otellerin dolu olduğu belirtildi. (DHA)
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Çeşme'de normalleşmenin ilk gününde yoğunluk
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Çeşme'de normalleşmenin ilk gününde yoğunluk
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Çeşme'de normalleşmenin ilk gününde yoğunluk
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Çeşme'de normalleşmenin ilk gününde yoğunluk
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Çeşme'de normalleşmenin ilk gününde yoğunluk
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Çeşme'de normalleşmenin ilk gününde yoğunluk
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Çeşme'de normalleşmenin ilk gününde yoğunluk
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