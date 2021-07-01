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Çeşme'de normalleşmenin ilk gününde sahillerde yoğunluk oluştu

Koronavirüs tedbirlerinin bir kısmının kaldırılmasının ilk gününde İzmir'in Çeşme ilçesinde, yoğunluk yaşandı. Tatile gelen vatandaşlar, esnafın yüzünü güldürdü.

01 Temmuz 2021 15:40

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Çeşme'de normalleşmenin ilk gününde yoğunluk

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Yaklaşık 1,5 yıldır süren kısıtlamalar bugün kaldırıldı. İzmir'in turizm cenneti Çeşme'de hareketlilik arttı, yoğunluğu oluşmaya başladı.

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Kısıtlamaların bir kısmının kaldırılmasıyla ilçede, otellerin dolu olduğu belirtildi. (DHA)

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Çeşme'de normalleşmenin ilk gününde yoğunluk

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Çeşme'de normalleşmenin ilk gününde yoğunluk

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Çeşme'de normalleşmenin ilk gününde yoğunluk

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Çeşme'de normalleşmenin ilk gününde yoğunluk

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Çeşme'de normalleşmenin ilk gününde yoğunluk

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Çeşme'de normalleşmenin ilk gününde yoğunluk

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Çeşme'de normalleşmenin ilk gününde yoğunluk

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