Cem Yılmaz'ın Netflix'te yayınlanacak dizisi Erşan Kuneri'nin oyuncu kadrosu belli oldu
19 Nisan 2021 16:38
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Cem Yılmaz'ın Netflix'te yayınlanacak olan Erşan Kuneri isimli dizinin oyuncuları belli oldu.
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Cem Yılmaz'ın yaptığı açıklamaya göre dizinin oyuncu kadrosunda Cem Yılmaz haricinde Uraz Kaygılaroğlu, Nilperi Şahinkaya, Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Zafer Algöz yer alacak.
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Dizinin çekimleri de bu yıl haziran ayında başlayacak. Ne zaman yayınlanacak hala bilinmiyor ancak bu yıl içerisinde yayınlanması bekleniyor
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Cem Yılmaz geçtiğimiz aylarda dizinin sit-com tarzında bir şey olacağını ve dizinin sevilmesi durumunda 8 bölüm daha yapacağını açıklamıştı.
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Erşan Kuneri dizisi 1975 - 1978 yılları arasında Erşan Kuneri'nin sinemadaki maceralarına odaklanacak.
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