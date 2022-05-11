Cem Yılmaz'dan Erşan Kuneri itirafı; diziden çıkardığı bölümü anlattı
11 Mayıs 2022 07:53
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Cem Yılmaz'dan Erşan Kuneri itirafı; diziden çıkardığı bölümü anlattı
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Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın yazıp yönettiği ve başrolünü Zafer Algöz, Ezgi Mola, Çağlar Çorumlu, Uraz Kaygılaroğlu, Merve Dizdar, Nilperi Şahinkaya ve Bülent Şakrak ile paylaştığı Erşan Kuneri dizisi 13 Mayıs'ta Netflix'te yayına giriyor. Fatih Altaylı'nın programına konuk olan Cem Yılmaz, yeni dizisi hakkında konuştu. Yılmaz, 8 bölümden oluşan diziden çıkardığı bir bölümü de anlattı.
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Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Bloomberg HT'de ‘Fatih Altaylı ile Bire Bir’ programına Zafer Algöz ve Nilperi Şahinkaya ile katıldı. Yeni dizisi ‘Erşan Kuneri’ ile ilgili konuşan komedyen Cem Yılmaz, diziden çıkardığı bir bölümü anlattı.
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Cem Yılmaz, “Erşan, İtalyan bir yönetmenle birlikte bir film yapıyor, Ultima posta, son posta diye… Onu eledim. Öyküsünü de anlatayım. İki postacı bir kıza aşık oluyorlar, kız adadan taşınınca birbirlerini teskin ediyorlar” dedi.
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Cem Yılmaz ayrıca, sosyal medya hesabından yeni dizisinde anlattığı filmlerin afişlerini paylaştı.