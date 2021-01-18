Çarptığı bariyerlerde asılı kaldı!
Konya'da kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyonet, karşı şeride geçerek çarptığı bariyerlerde asılı kaldı.
18 Ocak 2021 17:05
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Konya'da kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücü İsmail Akay'nın kontrolünden çıkan kamyonet, karşı şeride geçerek alt geçidin köprü bariyerlerinde asılı aldı.
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Kaza, saat 14.00 sıralarında Ankara Caddesi Gülistan Köprülü Alt Geçit'te meydana geldi. İsmail Akay yönetimindeki kamyonet, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı.
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Karşı şeride geçen kamyonet köprülü alt geçidin bariyerlerinde asılı kaldı.
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Yaralanmayan sürücü kendi imkânlarıyla asılı olan kamyonetten çıkıp kurtuldu. Polis, alt geçidi ulaşıma kapattı.
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Aracın kayıp karşı şeride geçtiğini belirten sürücü İsmail Akay, ''Araç kayıp karşı şeride geçerek bariyerde asılı kaldı. Bende herhangi bir şey yok. Çok şükür yara almadan kurtuldum" dedi.
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Çarptığı bariyerlerde asılı kaldı!
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